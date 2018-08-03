Пешеход гулял по проезжей части и был сбит

03.08.2018 09:48 728

Неизвестный пешеход шел по проезжей части по центру на улице Московской в районе Торгового квартала ночью в четверг, 2 августа, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Пешехода сбил водитель на «Рено».

В результате неизвестного доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Личность пострадавшего пока не установлена.