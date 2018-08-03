Тракторист протаранил лесовоз и пострадал

03.08.2018 09:39 494

ДТП произошло в четверг, 2 августа в 17:12. По предварительным данным инспекторов, тракторист выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз.

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