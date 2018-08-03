Курятина после небольшого перерыва вновь дорожает

03.08.2018 09:33 436

Цены на куриное мясо выросли на 1,5% за неделю, сообщила пресс-служба правительства региона. При этом дорожает курятина с июня, цены на самое дешевое мясо не росли только на прошлой неделе. Как результат - мороженные и охлажденные куры в регионе уже не самые дешевые среди соседних областей.

Также подорожала в области соленая рыба - на 1,3%, лук репчатый – на 4%, яблоки – на 1,5%. Подешевели рисовая крупа - на 2,5%, сахар-песок – на 2,4%, капуста – на 9,2%, огурцы – на 8%, томаты – на 9,5%, виноград – на 4,6%.

Оптовые цены на бензин снизились на 2,2%, на дизельное топливо на 0,5%. На розничные цены это не повлияло.