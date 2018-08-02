67 тысяч заплатил калужанин чтобы выехать за границу

02.08.2018 20:00 210

Калужанин задолжал государству 67 тысяч рублей, не выплачивая налоги.

Должник не торопился с выплатой до тех пор, пока приставы Октябрьского округа города Калуги не запретили ему выезд за границу. Желая красиво провести отпуск, мужчина оперативно погасил всю сумму задолженности, включая исполнительный сбор в размере 5 тысяч рублей, сообщила региональная пресс-служба УФССП.