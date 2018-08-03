В Калужской области разработают программы в помощь сельским медикам

03.08.2018 07:00 417

Программы поддержки медицины на селе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» будут разрабатываться в Калужской области.

С 2012 года в Калужской области действует федеральная программа «Земский доктор», в соответствии с которой врач, если он едет работать в сельскую местность, получает один миллион рублей для своего обустройства. Также в ряде регионов уже вступила в действие и федеральная программа «Земский фельдшер».

Областные парламентарии предложили разработать областные целевые программы в поддержку медицины на селе, в которых будет предусмотрено предоставление врачам и фельдшерам земельных участков для строительства жилья, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.