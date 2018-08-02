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В Обнинске не будут переносить День знаний

02.08.2018 17:00 0 238
В Обнинске не будут переносить День знаний

Учебный год начнется в Обнинске первого сентября.

В этом году День знаний выпадает на субботу, однако школьные линейки не будут переноситься на другой день. В Управлении образования Обнинска считают, что время проведения мероприятия каждая школа вправе выбирать самостоятельно, но день первого звонка останется единым для всех.

После торжественной линейки у первоклашек наукограда пройдет первый урок посвященный волонтерскому движению, сообщает новостной портал Obninsk.name.


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