Карантин по бешенству объявили в Боровском районе

02.08.2018 16:25 223

Постановлением губернатора Калужской области от 01.08.2018 установлен карантин по бешенству на территории Боровского района, сообщает Комитет ветеринарии при правительстве Калужской области.

Во время карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, вывоз животных за пределы района, а также торговля домашними животными.