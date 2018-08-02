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В Дзержинском районе в аварии пострадали люди

02.08.2018 11:14 0 481
В Дзержинском районе в аварии пострадали люди

Сегодня утром произошло ДТП в Дзержинском районе на 175 километре автодороги М-3 «Украина».

Автомобиль «Хонда Цивик» на полном ходу налетел на отбойник.В результате аварии пострадали люди, о тяжести полученных травм пока не сообщается.

На месте аварии работали спасатели, медики и, патруль ГИБДД, сообщает региональная пресс-служба МЧС.


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