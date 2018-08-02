Тарусские таксисты прошли проверку

02.08.2018 10:38 330

В Тарусе сотрудники ГИБДД проверяли работу легковых такси.

Прежде всего, проверялся внешний вид такси: наличие опознавательного фонаря и специальная окраска машины, а так же комплект документов необходимый для выезда на линию.

Кроме того проверялась подлинность и сроки действия разрешений на осуществление платных перевозок пассажиров и багажа, а также актуальная информация в салоне автомашины.

Всего было проверено 8 автомашин, нарушений выявлено не было.

Сотрудники ГИБДД обращали внимание водителей на соблюдение культуры вождения и недопущения нарушений режима труда и отдыха, сообщает ОГИБДД по Тарусскому району.