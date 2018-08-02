Мошенники обокрали пенсионера под видом работников Горгаза

02.08.2018 08:51 250

В Калуге мошенники обокрали пенсионера, представляясь работниками Горгаза.

Сотрудники уголовного розыска задержали трех подозреваемых: ими оказались неработающие калужане, ранее судимые за аналогичные преступления. Двое мужчин и женщина проникли в дом пенсионера под предлогом проверки газового оборудования и похитили его сбережения на сумму 100 000 рублей.

Мошенники могут получить до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по городу Калуга.