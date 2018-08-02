Похититель неисправного автомобиля задержан по горячим следам

02.08.2018 08:24 223

Житель Малоярославецкого района обратился в полицию с заявлением о краже принадлежащего ему неисправного автомобиля, припаркованного во дворе.

Подозреваемый был установлен по горячим следам: молодой человек 23-лет долго наблюдал за машиной и, решив что она бесхозная, с помощью друзей отбуксировал ее в пункт приема металлолома, получив за нее 9000 рублей.

В отношении предприимчивого молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража», хотя он и возместил ущерб хозяину автомобиля.