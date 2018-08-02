Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 02 августа
$ 62.35 0.43
73.07 0.13
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Похититель неисправного автомобиля задержан по горячим следам

02.08.2018 08:24 0 223
Похититель неисправного автомобиля задержан по горячим следам

Житель Малоярославецкого района обратился в полицию с заявлением о краже принадлежащего ему неисправного автомобиля, припаркованного во дворе.

Подозреваемый был установлен по горячим следам: молодой человек 23-лет долго наблюдал за машиной и, решив что она бесхозная, с помощью друзей отбуксировал ее в пункт приема металлолома, получив за нее 9000 рублей.

В отношении предприимчивого молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража», хотя он и возместил ущерб хозяину автомобиля.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

Четверо пострадали и двое погибли на дорогах за прошедшие сутки 02.08.2018 09:40

Кировский полицейский отказался от взятки 02.08.2018 09:22

Полиция отыскала пропавшего отца по просьбе сына 02.08.2018 09:05

Мошенники обокрали пенсионера под видом работников Горгаза 02.08.2018 08:51

В Обнинске задержали наркодиллера 02.08.2018 08:41

В аварии в Мосальском районе пострадали люди 02.08.2018 08:12

Корь отступила из Боровского района 02.08.2018 08:00

Калужане оценят молдавские фрукты 02.08.2018 07:00

Судебные приставы денег не берут 01.08.2018 21:00

В поселке Обнинское люди снова покупают воду 01.08.2018 20:00


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

«Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi сотне компаний в Калуге

Газовики выявили несанкционированные подключения абонентов к газовым сетям

«Ростелеком» предложил жителям Калужской области сыграть по промо-цене

Филиал «Калугаэнерго» получил благодарность за обеспечение бесперебойного электроснабжения пунктов проведения ЕГЭ

Последние объявления на KupiSlona.ru

Лючок бензобака Kia Spectra

Цена: 500 руб.

Корпус печки Audi 100 C4

Цена: 2 000 руб.

Крыло R Opel Omega B универсал

Цена: 3 000 руб.
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Только на бензине/дизеле
 395
На газе
 29
У меня гибрид
 10
У меня электромобиль
 26
Я пешеход, работаю на еде
 163
Всего проголосовало: 623
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

Вилочные погрузчики: виды механизированных машин и особенности их эксплуатации

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.