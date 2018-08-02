В аварии в Мосальском районе пострадали люди

02.08.2018 08:12 248

Вечером 01.08.2018 года в Мосальском районе, на 251 километре автодороги А-101 «Москва-Рославль» произошло столкновение двух автомобилей «ВАЗ-2108» и «Вольво»

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