В пожаре на заправке пострадали люди

01.08.2018 18:50 370

Сегодня в 10 часов 30 минут загорелась автозаправочная станция «Газпромнефть» по адресу г. Калуга, ул. Трифоновская.

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