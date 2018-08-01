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В пожаре на заправке пострадали люди

01.08.2018 18:50 0 370
В пожаре на заправке пострадали люди

Сегодня в 10 часов 30 минут загорелась автозаправочная станция «Газпромнефть» по адресу г. Калуга, ул. Трифоновская.

Воспламенился резервуар для хранения сжиженного углеводородного газа.

В результате пожара пострадали люди.

Сотрудники заправки ликвидировали пожар до прибытия пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, сообщает пресс-служба ведомства.


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