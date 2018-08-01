Взяточник лишился и взятки и денег

01.08.2018 18:36 248

Глава администрации сельского поселения «Деревня Ястребовка» был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

В 2016 году глава поселения получил взятку в виде земельного участка стоимостью 580 тысяч рублей от предпринимателя за утверждение проекта планировки территории, предназначенной для массовой малоэтажной застройки, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Приговором суда взяточник оштрафован на три миллиона рублей. Взятка, полученная им в виде земельного участка, конфискована.

Несмотря на старания защитников бывшего главы администрации, приговор вступил в законную силу.