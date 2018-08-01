Мотоциклист разбился в центре Обнинска

01.08.2018 17:15 332

Сегодня в 14 часов дня в центре Обнинска произошла авария.

Мотоцикл "Сузуки" на полном ходу налетел на бордюр на улице Ленина. Водитель мотоцикла пострадал от удара, ему была оказана медицинская помощь. О тяжести полученных водителем травм пока не сообщается.

На месте аварии работали спасатели, патруль ГИБДД и медицинская бригада, сообщает пресс-центр регионального МЧС.