МЧС контролирует пожарную безопасность лесов области

01.08.2018 11:36 208

За последние сутки в Калужской области природных пожаров не зарегистрировано, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Всего же с начала года на территории области возникло три очага природных пожаров: в Жуковском, Кировском и Козельском районах на общей площади 15,2 га.

На сегодняшний день на территории области наблюдается средняя пожарная опасность, а в Жиздринском, Хвастовичском, Людиновском районах – малая пожарная опасность.