Ревнивая убийца сядет на 16 лет

01.08.2018 10:13 678

57-летняя калужанка зверски зарезала своего сожителя и чуть не убила гостью.

В декабре 2017 года калужанка распивала спиртные напитки в компании сожителя и приглашенной им гостьи. Приревновав сожителя, хозяйка взяла нож и накинулась на женщину, ранив ее. Сожитель попытался оттащить нападавшую, но сам попал под удар: от нанесенных травм мужчина скончался на месте.

Суд приговорил убийцу к 16 годам лишения свободы.

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