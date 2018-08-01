На дорогах области за сутки пострадали четыре человека, один погиб

01.08.2018 09:50 502

Вчера,31 июля, на территории Калужской области в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 4 человека, один человек погиб.

Всего за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 6380 нарушений Правил дорожного движения: оформлено 57 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, поймано 13 нетрезвых водителей и 48 пешеходов-нарушителей.

ГИБДД Калужской области напоминает водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения ПДД.