В ночной аварии на трассе «Украина» пострадал человек

01.08.2018 08:22 276

В ночь на 1 августа в Жиздринском районе произошло ДТП.

На 320 километре трассы М3 «Украина» автомобиль УАЗ Патриот столкнулся с фурой.

В аварии постарадал один человек, о тяжести полученных им травм пока не сообщается. На месте работали спасатели, патруль ГИБДД и «Cкорая помощ», сообщает региональная пресс-служба МЧС.