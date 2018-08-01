В ночной аварии на трассе «Украина» пострадал человек

В ночь на 1 августа в Жиздринском районе произошло ДТП.
На 320 километре трассы М3 «Украина» автомобиль УАЗ Патриот столкнулся с фурой.
В аварии постарадал один человек, о тяжести полученных им травм пока не сообщается. На месте работали спасатели, патруль ГИБДД и «Cкорая помощ», сообщает региональная пресс-служба МЧС.
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