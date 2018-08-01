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Предприниматель оштрафован за то, что не восстановил плодородный слой земли

01.08.2018 07:00 0 298
Предприниматель оштрафован за то, что не восстановил плодородный слой земли

Россельхознадзор предписал предпринимателю в Бабыниснком районе провести рекультивацию земель, на которых был ранее снят плодородный слой, сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь пострадавшей земли - 86,3га. Индивидуальный предприниматель пашню не восстановил. Дело передали мировому судье.

Предприниматель оштрафован на 30 тысяч рублей.


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