Хозяев ржавых детских площадок наказали в Бабынинском районе

Прокуратура при проверке в Бабынинском районе обнаружила. что на детских площадках в детских садах и в населенных пунктах есть ржавчина. сообщила пресс-служба ведомства.
Также на сооружениях не было табличек с правилами использования, номерами служб спасения и телефонами ответственных.
Прокуратура внесла владельцам семь представлений. Четыре человека дисциплинарно наказали. Нарушения устранены.
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