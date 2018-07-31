Хозяев ржавых детских площадок наказали в Бабынинском районе

31.07.2018 20:00 195

Прокуратура при проверке в Бабынинском районе обнаружила. что на детских площадках в детских садах и в населенных пунктах есть ржавчина. сообщила пресс-служба ведомства.

Также на сооружениях не было табличек с правилами использования, номерами служб спасения и телефонами ответственных.

Прокуратура внесла владельцам семь представлений. Четыре человека дисциплинарно наказали. Нарушения устранены.