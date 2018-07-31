Двоих обнинских фанатов задержали за файеры

31.07.2018 14:31 249

Двух фанатов обнинского клуба «Квант» задержали после матча между «Квантом» и «Долгопрудным», сообщает портал obninsk.name.

Обнинские болельщики подготовились к матчу - заготовили кричалки и даже принесли барабаны. Но ближе к концу игры применили запрещенную на матчах пиротехнику - файеры. болельщкам грозит штраф до 5 тысяч рублей и запрет на посещение стадиона от дух месяцев до двух лет.

- Теперь мы соберём деньги ребятам на штраф, а не на баннеры и запланированные поездки с командой! Без поддержки команде тяжело будет, а с таким отношением к фанатам поддержки не будет! - обиделись фанаты в соцсетях.

Обнинский «Квант» выиграл тот матч со счетом 3:1.