Прокуратура через суд добилась выделенных парковок для инвалидов

31.07.2018 13:49 354

Восемь сельских администраций в Ферзиковском районе не оборудовали парковочные места для инвалидов у зданий, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурор внес представление об устранении нарушений, но чиновники не отреагировали. Тогда прокуратура обратилась с исками в суд. Суд с исками согласился.

Оборудование парковок под контролем прокуратуры.