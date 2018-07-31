Мужчина пытался выбросить героин при встрече с полицией

31.07.2018 13:09 468

Подозрительного мужчину остановили сотрудники ППС в Калуге для проверки. Во время общения с полицейскими мужчина попытался выбросить небольшой пакет, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Пакет изъяли. Экспертиза показала, что в нем - героин массой 1.98 гр.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Как он приобрел наркотик и зачем хранил полицейские выясняют.