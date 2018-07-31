Водителя будут судить за ДТП с четырьмя пострадавшими

31.07.2018 12:05 582

Уголовное дело о ДТП с четырьмя пострадавшими направлено в суд в Боровске, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следователей, в декабре прошлого года 41-летний водитель выехал на встречку и врезался в автомобиль в котором ехало четверо человек.

В результате ДТП ехавшая во втором авто девочка получила тяжелые травмы, еще трое - легкие.

Водителю грозит до двух лет колонии.