Иномарки столкнулись на Киевской трассе

31.07.2018 11:32 746

«Мицубиши» и «Рено» столкнулись утром во вторник на 196 км трассы М3 «Украина», сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

ДТП произошло в Бабынинском районе региона. После столкновения была опасность возгорания «Рено», его обработали из огнетушителя.

В результате столкновения пострадал один человек.



