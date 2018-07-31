Балконы в Обнинске сдуло из-за ошибки строителей

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено из-за разрушившихся от сильного ветра балконов в Обнинской новостройке, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В апреле этого года во время грозы кирпичная кладка балконов частично обрушилась и рухнула вниз. Сейчас конструкция ряда балконов в аварийном состоянии. все балконы не пригодны к безопасной эксплуатации.
Обследование здания показало, что проектные и технические решения конструкций и узлов ограждения балконов и лоджий не правильно рассчитаны.
Новостройка. с которой сдуло балконы. достроена была в 2017 году. У нее были все необходимые документы.
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