Балконы в Обнинске сдуло из-за ошибки строителей

31.07.2018 11:23 1191

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено из-за разрушившихся от сильного ветра балконов в Обнинской новостройке, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле этого года во время грозы кирпичная кладка балконов частично обрушилась и рухнула вниз. Сейчас конструкция ряда балконов в аварийном состоянии. все балконы не пригодны к безопасной эксплуатации.

Обследование здания показало, что проектные и технические решения конструкций и узлов ограждения балконов и лоджий не правильно рассчитаны.

Новостройка. с которой сдуло балконы. достроена была в 2017 году. У нее были все необходимые документы.



