Столетний урон почве нанесли незаконные разработчики

31.07.2018 09:18 413

Нелегально добывая песок они перелопатили 1,8 га сельхозземли, полностью уничтожив плодородный слой почвы. По мнению специалистов, сама почва будет восстанавливаться не менее 100 лет.

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