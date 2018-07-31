Столетний урон почве нанесли незаконные разработчики

Трех предпринимателей обвиняют в незаконной добыче строительного песка для строительства Южного обхода, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Нелегально добывая песок они перелопатили 1,8 га сельхозземли, полностью уничтожив плодородный слой почвы. По мнению специалистов, сама почва будет восстанавливаться не менее 100 лет.
Дело предпринимателей направлено в суд.
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