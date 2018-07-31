Недостроенный дом сгорел в Плетеневке

31.07.2018 09:04 512

Строящийся дом загорелся в понедельник вечером в деревне Плетеневка, входящий в городской округ Калуги, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

На место возгорания прибыли 13 пожарных и три спецмашины. они потушили пожар.

В результате возгорания никто не пострадал. Причины пожара установит отправившийся на место ЧП инспектор пожнадзора.



