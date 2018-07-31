Мужчина ограбил приезжего с помощью игрушечного оружия

31.07.2018 08:52 327

Житель соседнего региона обратился в полицию с заявлением об ограблении, сообщила пресс-служба регионального УМВД. На него напал неизвестный и угрожая оружием потребовал отдать деньги.

По горячим следам задержали 29-летнего жителя Обнинска. У него изъяли муляж огнестрельного оружия, очень похожий на настоящее.

Мужчине грозит до 10 лет за разбой.