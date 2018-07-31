Театр кукол откроет новый сезон в новом здании

31.07.2018 08:00 520

Калужский театр кукол даст первый спектакль в доме Купцова на улице Кирова в 20-х числах сентября, сообщила пресс-служба городской управы. Таким образом новый сезон он откроет уже в новом здании.

Для театра уже заказано новое оборудование, необходимое для его полноценной работы. Оно стоит 12,4 миллиона рублей и прибудет в Калугу в конце сентября.

В ремонт здания площадью 860 кв метров вложили 35 миллионов рублей.

В первом полугодии этого года Калужский театр кукол дал 163 спектакля. 108 на своей площадке в кинотеатре «Центральный», 55 - на выезде. Спектакли посетили 10,7 тысяч юных калужан и их родителей.