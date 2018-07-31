Продавец в салоне сотовой связи купил на чужой кредит аксессуар для телефона

31.07.2018 07:00 654

24-летний продавец в салоне связи в Обнинске оформил покупательнице кредит на пять тысяч рублей больше, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

На «лишние» деньги мужчина пробил аксессуар для телефона, который оставил себе, чтобы продать позже.

Дома изучив договор женщина обнаружила мошенничество и отправилась в органы.

Дело направлено в суд.



