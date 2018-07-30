Более 700 га пашни заросли сорными деревьями

30.07.2018 20:00 254

ООО «Киров-АГРО» забросил сельскохозяйственную землю, и на ней выросли деревья и сорная растительность, сообщила пресс-служба регионального россельхознадзора

«Неправильные» растения выросли в Кировском районе на площади 711 га.

Предприятие признано виновным в запустении пашен и оштрафовано на 400 тысяч рублей.