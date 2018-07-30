Калифорнийский цветочный трипс попал в ловушки в Бабынино

30.07.2018 14:04 634

Вредитель - западный (калифорнийский) цветочный трипс попался в специальные феромонные ловушки в Бабынинском районе, сообщила пресс-служба регионального россельхознадзора

Ловушки поставили рядом с теплицами в карантинной зоне. Когда 15 уловителей собрали, выяснилось, что рядом с теплицами есть опасное насекомое.

Западный или калифорнийский цветочный трипс — опасный вредитель, который распространен на большой территории России. Опасен не только потому, что практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные посадки, но еще и может выступать переносчиком множества заболеваний растений.