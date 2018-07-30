Менеджер ограбил магазин на 230 тысяч и не сел

30.07.2018 12:54 1072

28-летний житель Малоярославца, работавший старшим менеджером по продажам, после инкассации забрал выручку магазина себе. сумма превысила 80 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Также мужчина из сейфа магазина забрал 150 тысяч рублей.

На суде бывший менеджер признался и раскаялся. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в год и шесть месяцев.