Менеджер ограбил магазин на 230 тысяч и не сел

28-летний житель Малоярославца, работавший старшим менеджером по продажам, после инкассации забрал выручку магазина себе. сумма превысила 80 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Также мужчина из сейфа магазина забрал 150 тысяч рублей.
На суде бывший менеджер признался и раскаялся. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в год и шесть месяцев.
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