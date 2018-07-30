Похитителя сумки задержали в Кирове

30.07.2018 12:36 331

20-летнего жителя Барятинского района задержали в Кирове за похищение сумки у пенсионерки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Старушка стояла на остановке, к ней неожиданно подошел мужчина. схватил хозяйственную сумку с вещами и деньгами и убежал. Стоимость похищенного бабушка оценила в пять тысяч рублей.

полицейские по горячим следам задержали вора. Сумку с вещами бабушке вернули.