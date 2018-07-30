Оборудование для казино спрятали под потолком

30.07.2018 10:54 921

Полицейские накрыли очередное подпольное казино в Калуге, сообщила пресс-служба УМВД.

При беглом осмотре нашли только обычные системные блоки и мониторы без спец оборудования, но во время дальнейшего обыска обнаружили вмонтированные в столы и скрытые фальшь панелями минисистемные блоки, а также Wi-Fi роутеры и микросхемы, спрятанные под обшивкой потолка. Эта спрятанная аппаратура и позволяла играть в азартные игры.

Хозяев подпольного казино устанавливают.