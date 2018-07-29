Параплан разбился под Малым

29.07.2018 21:32 517

По предварительным данным пострадал один человек.

О ЧП спасателям сообщили в 19:37. Подразделения немедленно выдвинулись на место происшествия.

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