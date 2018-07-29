Центр Калуги частично останется без электричества

29.07.2018 18:02 604

Часть домов в центре Калуги останется без электричества в понедельник, 30 июля, сообщил филиал «Калугаэнерго».

Плановые работы на электросети начнутся в 8 утра. В это время свет отключат в домах:

ул.Чижевского 7,11.13,16.

ул.Пролетарская 112 кор.1.

Подключить электроэнергию планируют к 18:00.



