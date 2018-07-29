Иномарка столкнулась с стареньким мотоциклом

29.07.2018 17:26 1009

Автомобиль «Шкода» и мотоцикл «Иж Юпитер-5» столкнулись в воскресенье во входящей в городской округ Калуги деревне Груздово, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. ДТП произошло в 13:41.

В результате столкновения пострадал один человек.

Мотоцикл «Иж Юпитер-5» выпускался с 1985 по 2008 год. Их выпуск прекратился после банкротства завода.