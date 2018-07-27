Напавшему на полицейских с файером грозит 10 лет

27.07.2018 19:32 232

Дело 41-летнего москвича, напавшего с файером на полицейских, направлено в суд, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры..

Его обвиняют в применении к полицейским при исполнении опасного для жизни и здоровья насилия. За это максимальный срок - 10 лет.

ЧП произошло в мае этого года. когда полицейские попытались задержать находившегося в международном розыске мужчину. Москвич находился в «Этномире». Мужчина зажег файер и начал бить им полицейских. Его скрутили и задержали.



