Шутников заставили заплатить за ложный вызов полицейских

27.07.2018 19:26 301

Шестеро жителей Ферзиковского района без необходимости звонили в полицию и вызывали наряды, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуроры подсчитали расходы на оплату бензина и труда сотрудников полиции, ложно вызванных шутниками и пришли к выводу - государству причинен ущерб 12 тысяч рублей.

В мировой суд направили соответствующее требование и шутников заставили заплатить.