Богослужение в честь 1030-летия крещения Руси пройдет в кафедральном соборе

27.07.2018 19:17 231

По окончании Божественной литургии будет совершено молебное пение в честь Крещения Руси, которое завершится праздничным колокольным звоном.

В субботу, 28 июля, торжественное богослужение пройдет в день 1030-летия Крещения Руси и одновременно памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, сообщила пресс-служба калужской епархии.

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