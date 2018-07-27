Пожарные потренировались в тушении Кировского ДК

Учебный пожар потушили спасатели в Кирове в доме Культуры, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
Во время учений отработали действия сотрудников и администрации ДК при возникновении пожара, потренировался оперативный штаб, отработаны различные методы тушения. Потренировались во взаимодействии и различные спецслужбы города,
В учении участвовали 38 человек, в том числе 32 спасателя.
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