Пожарные потренировались в тушении Кировского ДК

27.07.2018 19:04 62

Учебный пожар потушили спасатели в Кирове в доме Культуры, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Во время учений отработали действия сотрудников и администрации ДК при возникновении пожара, потренировался оперативный штаб, отработаны различные методы тушения. Потренировались во взаимодействии и различные спецслужбы города,

В учении участвовали 38 человек, в том числе 32 спасателя.



