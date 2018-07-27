Заключенным не хватало носков и трусов

27.07.2018 18:51 101

В исправительной колонии строго режима осужденным недостаточно выдавали одежду в том числе нательное белье и носки, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Чтобы восстановить права заключенных на чистые носки и трусы, прокурорам пришлось обратиться в суд, который они выиграли.

Требования прокуроров удовлетворили.