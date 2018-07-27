Тарусские земли зарастают сорными деревьями и кустами

27.07.2018 18:12 120

Около 240 га в Тарусском районе зарастают деревьями, кусами и сорняками, сообщила пресс-служба регионального россельхознадзора.

Земли принадлежат ООО «Серп». Специалисты выписали крестьянам предприсание, с требованием привести пашни в порядок. Но проверка показала, что общество проигнорировало требование.

В результате рейда выдали новое предписание и планируют привлечь к административной ответственности