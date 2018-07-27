Мигрант неудачно дал взятку полицейскому

27.07.2018 15:39 345

30-летнего иностранца задержали за взятку, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Мужчина незаконно работал в торговой палатке на привокзальной площади Малоярославца. Приезжий попытался дать инспектору управления по вопросам миграции 12 тысяч рублей, чтобы тот его не наказывал за нелегальный труд. Полицейский отказался

За дачу взятки мигранта могут посадить на 8 лет.