Пешехода на «зебре» сбили в Обнинске

27.07.2018 14:10 102

31-летний мужчина оказался под колесами «Форда Мондео» в Обнинске на проспекте Ленина около дома №132, сообщил отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Но водитель иномарки в нарушение правил не пропустил пешехода.

В результате пешеход пострадал, у него ушибы рук и ног.