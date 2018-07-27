«Семерка» врезалась в грузовичок, пострадали трое

27.07.2018 10:30 655

Водитель на ВАЗ-2107 врезался в грузовик «Исузу», сообщил отдел пропаганды УГИБДД. ДТП произошло в четверг, 26 июля, на 413-м км трассы А-108 в 19:45.

Водитель легковушки и небольшой погрузчик ехали в одном направлении, но «Исузу» начал поворачивать налево, а автолюбитель за рулем «семерки» затормозить не успел.

В результате столкновения пострадали три человека: двое пассажиров «семерки» и водитель легковушки.