Калужанку с расфасованным героином задержали полицейские

27.07.2018 09:20 318

У женщины при обыске нашли 12 свертков с героином. Общая масса наркотика - 20 грамм. Полицейские считают, что дурман предназначался для продажи наркоманам. это считается крупным размером.

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